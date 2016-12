Napoli: a ruba le tribune per il Real

NAPOLI, 29 DIC - Mezz'ora. Tanto è bastato perché i 2.300 biglietti per Napoli-Real Madrid messi in vendita oggi si volatilizzassero: i tagliandi erano per le tribune Posillipo e Nisida, quelli più costosi, venduti a 190 e 150 euro. Ma questo non ha frenato la febbre Real e un'ora prima del via alla vendita, all'esterno di molti punti vendita c'erano decine di persone in fila. Il sold out lampo ha lasciato delusi molti tifosi e ci si aspetta che la febbre del biglietto salga ancora di più dal 9 gennaio, quando saranno messi in vendita i distinti, e dal 16, quando toccherà alle curve. È durata 48 ore, invece, ma alla fine Si è chiusa la vicenda Pavoletti, che ha concluso le visite mediche ed ha avuto l'ok dai sanitari. Il suo contratto sarà depositato il 3 gennaio in Lega, ma grazie a una deroga l'attaccante, per cui il Napoli pagherà 13 milioni al Genoa, sarà prima a Castel Volturno a cercare di ritrovare in fretta la forma migliore.