Gabbiadini cerca casa,Roma un vice Salah

ROMA, 29 DIC - Può essere la Roma la protagonista principale della finestra invernale di mercato. Il club giallorosso è a caccia di un sostituto di Salah, che sarà impegnato nella Coppa d'Africa. Candidati principali alla sostituzione del fantasista sono El Ghazi e Depay: la disponibilità economica del club giallorosso non è certo enorme e in questo contesto potrebbe inserirsi la cessione di Iturbe, per avere il quale il Torino accelera clamorosamente. Il Napoli saluta El Kaddouri, ma soprattutto Manolo Gabbiadini, per il quale si è scatenata una vera e propria asta. L'Atalanta ha preso coraggio e adesso punta a dei rinforzi di qualità: il nome che circola è quello dell'argentino Palacio dell'Inter, destinato a sostituire il partente Gomez, molto richiesto.