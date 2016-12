Samp: Pereira a Benfica,ecco Bereszynski

GENOVA, 29 DIC - Sempre più vicino in casa Sampdoria l'arrivo di Bartosz Bereszynski, esterno difensivo classe 1992, che verrebbe prelevato dal Legia Varsavia, per una cifra vicina ai 2 milioni. Mentre è addio praticamente certo per il difensore portoghese Pedro Pereira che torna al Benfica, società da cui era stato acquistato dai blucerchiati, per tre milioni più il cartellino del centrocampista Filip Djuricic, di proprietà del Benfica e attualmente in prestito ai liguri. Incontro poi tra Sampdoria e Pescara oggi per discutere del futuro di Ante Budimir che piace agli abruzzesi mentre i blucerchiati vogliono prenotare il centrocampista Valerio Verre per giugno. Un faccia a faccia tra le due dirigenze che avrebbe permesso di gettare le basi per un'intesa con Budimir che andrebbe in Abruzzo subito mentre Verre sarebbe acquistato ora dalla Samp che lo lascerebbe in prestito fino a giugno a Pescara.