Calciopoli, ricorso Moggi su radiazione

ROMA, 29 DIC - Gli avvocati di Luciano Moggi, Federico Tedeschini ed Enrico Lubrano, hanno reso noto di aver notificato e depositato oggi in Consiglio di Stato l'appello contro la sentenza del Tar Lazio che ha declinato la giurisdizione con riferimento al ricorso proposto per l'annullamento della radiazione, disposta dalla Giustizia Sportiva, nei confronti dell'ex direttore generale della Juventus. L'appello sarà discusso e deciso in un arco temporale di circa tre-quattro mesi e, fanno sapere gli avvocati, "in caso di accoglimento, con riconoscimento, da parte del Consiglio di Stato, della sussistenza della giurisdizione del Giudice Amministrativo nel caso di specie, la questione sarà rimessa al TAR Lazio, con ordine di pronunciarsi immediatamente sul merito della questione, ovvero sulla valutazione della legittimità della radiazione irrogata nei confronti del sig. Moggi, nonché sulla conseguente decisione di annullamento giurisdizionale o meno della stessa".