Roma: Szczesny, Spalletti un duro

ROMA, 29 DIC - Due ottimi tecnici con un piccolo, distinguo, "Rudi era un amico, Spalletti un duro": passa da qui il cambio di marcia della Roma nel 2016 che sta per chiudersi. A tratteggiarlo è il portiere giallorosso, Wojciech Szczesny. "Ho un grande ricordo di Rudi - spiega il portiere polacco - perché mi ha dato la possibilità di venire qui e ha creduto in me. Spalletti è un'ottima persona. E' venuto qui e ha portato subito disciplina nella squadra. Rudi era più un amico. Spalletti è molto duro con i giocatori, pretende disciplina, tutto deve essere fatto come dice lui e riesce a ottenere i risultati". Il bilancio 2016 è "positivo - dice - Abbiamo conquistato il maggior numero di punti dopo la Juventus, ottenuto vittorie importanti con squadre toste come Napoli, Inter, Milan e Lazio. La squadra ha un ottimo potenziale e possiamo guardare al futuro con fiducia, quest'anno ha dimostrato che c'è un'ottima base su cui costruire e credo che il prossimo anno sarà ancora migliore".