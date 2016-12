Napoli-Real, esauriti biglietti tribune

NAPOLI, 29 DIC - Sono andati esauriti in meno di un'ora i biglietti in vendita da oggi per Napoli-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 7 marzo. Oggi erano in vendita libera 2300 tagliandi per i settori Tribuna Posillipo e la laterale Tribuna Nisida che sono andati esauriti in circa mezz'ora dopo le dieci, ora in cui è iniziata la vendita. All'esterno di molte biglietterie in città, già dalle 9 del mattino centinaia di persone erano in fila per acquistare il prezioso tagliando. Continua invece regolarmente la vendita dei biglietti per gli abbonati, che hanno diritto di prelazione sul loro posto abituale. Dal Napoli ricordano che nei settori Posillipo e Nisida c'è il più alto numero di abbonati e che nelle tribune ci sono oltre 1500 posti riservati dall'Uefa che non possono essere messi in vendita al pubblico.