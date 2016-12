Torreira, pronto adeguamento contratto

ROMA, 29 DIC - "Non esiste alcun 'caso' Torreira" e per il giocatore è già pronto "un adeguamento di contratto". La Sampdoria mette a tacere così, in una nota all'Ansa, le voci di mercato che vedrebbero diversi club a caccia del ventenne uruguaiano. "Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 - sottolinea il club blucerchiato - stipulato nell'ambito di un progetto di crescita e valorizzazione che la società ha programmato quando il calciatore raccoglieva le prime presenze in serie B". Un giovane cresciuto in questi mesi alla Samp e che ora riceverà un adeguamento del contratto. "In considerazione del percorso di crescita avuto da Torreira - ribadisce infatti il club - anche èer merito di chi ha creduto fortemente nel giocatore, gli è stato proposto un adeguamento del contratto. I rapporti con il calciatore sono ottimi e improntati alla massima correttezza".