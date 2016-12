Rincon a Torino, visite mediche Juve

TORINO, 29 DIC - Visite mediche, a Torino, per Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano è arrivato al JMedical, dove sosterrà i controlli di rito. Espletata la formalità, diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, che lo ha prelevato dal Genoa in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il giocatore, primo rinforzo sul mercato di gennaio in attesa che la trattativa per il belga Axel Witsel decolli, sarà a disposizione del mister Massimiliano Allegri già alla ripresa degli allenamenti, fissata per domenica primo gennaio.