Malaga, Ramos va via arriva Romero

MALAGA, 28 DIC - Adesso c'è anche l'ufficialità: Juande Ramos non è più l'allenatore del Malaga. Al suo posto arriva Marcelo Romero che resterà in carica fino al termine della stagione. Il 40enne tecnico uruguaiano è una vecchia conoscenza del calcio andaluso, avendo giocato sei anni con la maglia biancazzurra (2001-2007). Il Malaga occupa attualmente l'11/o posto in Liga con 21 punti in 16 giornate, fatali la sconfitta sul campo del Siviglia, nonchè la precoce eliminazione al secondo turno della Coppa del Re contro una squadra di seconda divisione. Ramos, che ha risolto consensualmente, aveva ancora due anni e mezzo di contratto con il Malaga.