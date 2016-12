Iffhs, Suarez miglior attaccante 2016

ROMA, 28 DIC - Luis Suarez è il miglior attaccante del 2016 secondo la classifica stilata oggi dall'Iffhs, la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio. E' il terzo successo per l'attaccante uruguaiano, in precedenza vincitore nel 2010 quando militava nell'Ajax e nel 2014, anno in cui ha vestito la maglia del Liverpool. Il 'Pistolero', vincitore quest'anno anche della Scarpa d'Oro grazie alle sue 40 reti, ha preceduto Zlatan Ibrahimovic - che ne ha segnate 38 - e Gonzalo Higuain, che di gol ne ha fatti 36 con la maglia del Napoli. Solo quarto Cristiano Ronaldo, decimo Messi, sedicesimo Neymar.