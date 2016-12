Arsenal, Allegri per il dopo Wenger?

ROMA, 28 DIC - Massimiliano Allegri punta la panchina dell'Arsenal che la prossima estate, dopo 20 anni, potrebbe essere lasciata libera da Arsene Wenger. A scriverlo è oggi il 'Sun' secondo cui l'attuale tecnico bianconero, se mai dovesse lasciare Torino, potrebbe emigrare a Londra, sponda Arsenal. La concorrenza è comunque forte, aggiunge il tabloid che per il dopo-Wenger avanza anche le candidature di Eddie Howe (Bournemouth), Ralph Hasenhüttl (Lipsia) e Diego Simeone (Atletico Madrid). Il Sun parte dal "difficile rapporto" di Allegri con la stampa italiana per sponsorizzare l'eventuale trasferimento all'Emirates che spingerà "quasi certamente a lasciare il suo posto sulla panchina bianconera al termine della stagione". Il suo agente è già stato contattato dall'Arsenal con la prospettiva di sostituire Wenger che questa estate presumibilmente dovrebbe lasciare l'Arsenal dopo 20 anni in panchina.