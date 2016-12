Bernardeschi, io umile e con passione

ROMA, 28 DIC - "Sono umile e ho una fortissima passione per il calcio. Io vivo giorno per giorno ma voglio sempre fare qualcosa in più: mi sento sempre meglio e credo che sia uno dei momenti più belli della mia vita". Nella sua ultima partita contro il Napoli ha folgorato osservatori di mezza Europa che farebbero carte false per assicurarselo ma Federico Bernardeschi assicura di tenere i piedi ben saldi a terra. Il 2016, dice il gioiello della Fiorentina a 'Premium', "è stato un anno molto positivo. Abbiamo fatto vedere chi siamo, attraverso il nostro gioco, le nostre qualità e le nostre idee. Per me è stato l'anno dell'Europeo. E' stata un'emozione fantastica far parte di un gruppo del genere e prendere parte a un Europeo a 22 anni". A chi lo definisce 'nuovo' Antognoni o 'nuovo' Baggio, Bernardeschi risponde che "essere paragonato a campioni di quel calibro è una soddisfazione enorme. Ma bisogna meritarselo ogni giorno, lavorando, restando concentrato e umile. Per il 2017 mi accontenterei di una coppa...".