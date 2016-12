Calcio: Beijing, 10 mln per Adrian Ramos

ROMA, 28 DIC - Dopo Oscar che ha lasciato la Premier per andare a giocare nel campionato cinese, dove presto potrebbe raggiungerlo Carlitos Tevez, anche il colombiano del Borussia Dortmund, Adrian Ramos, è finito nel mirino dei ricchissimi club della Super League cinese. Stando alla 'Bild', infatti, il Beijing Guouan si sarebbe mosso per prendere l'attaccante classe '86, in cambio di 10 milioni al club giallonero e altrettanti al giocatore. Arrivato nella Ruhr nel 2014 dall'Hertha Berlino, Ramos è sotto contratto col Borussia fino al 2018. Già un anno fa, ricorda la 'Bild', il club cinese aveva presentato un'offerta per Ramos però respinta dal Borussia.