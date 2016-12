Liverpool poker a Stoke, -6 da Chelsea

LIVERPOOL, 27 DIC - E' il Liverpool il rivale più pericoloso in campionato, almeno per ora, del Chelsea di Antonio Conte. I Reds hanno battuto lo Stoke City per 4-1 nel posticipo di oggi del 'boxing day' e si sono portati in solitudine al secondo posto, a -6 dai Blues londinesi (46 punti contro 40). A segno, fra gli altri, anche il brasiliano Firmino, tre giorni dopo essere stato fermato e poi denunciato dalla polizia per guida in stato d'ebbrezza. A passare in vantaggio erano stati gli ospiti con un colpo di testa di Walters (non incolpevole Mignolet), poi la squadra di Jurgen Klopp ha preso le misure ai rivali e dilagato con le reti di Lallana, Firmino e Sturridge (autore del centro numero 100 da quando Klopp è alla guida della squadra) e l'autogol di Imbula.