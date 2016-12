'C.Ronaldo vince anche il 'Globe Soccer'

DUBAI, 27 DIC - Il presidente della Fifa Gianni Infantino è stato tra i protagonisti dei 'Globe Soccer Awards', con Cristiano Ronaldo al terzo trionfo come miglior giocatore dell'anno. La motivazione con cui oggi è stato assegnato l'ennesimo riconoscimento a CR7 è che per lui "parlano i numeri, quest'anno è stato campione d'Europa sia con la Nazionale portoghese - che senza di lui non era mai riuscita a vincere una competizione internazionale - che in Champions League con il Real Madrid, con cui si è anche laureato campione del mondo". La festa al calcio degli Emirati ha quindi rispettato i pronostici, con Real Madrid e Perez a ricevere i premi per la migliore squadra e il miglior presidente. Fra i premiati anche Mohamed Salah, come miglior campione arabo di stanza in Europa. Come allenatore dell'anno è stato premiato Fernando Santos, ct del Portogallo che ha trionfato a Euro 2016. Un 'award' è andato anche al procuratore Mino Raiola per la mega-operazione che ha portato Pogba dalla Juve al Manchester United.