Calcio a 5: parte Winter Cup,Lollo è ok

ROMA, 27 DIC - Nella prima giornata della prima fase di 'Winter Cup' di calcio a cinqie domina il fattore campo. Vincono le quattro teste di serie, squadre ospitanti dei quattro triangolari, che si garantiranno la possibilità di accedere alla Final Four con un successo nella terza giornata in programma giovedì 29. Domani, invece, torneranno in campo le quattro perdenti, che affronteranno le restanti quattro squadre che hanno riposato questa sera. Nel girone A, 8-2 del Pescara alla Futsal Isola; nel girone B, 3-1 della Lollo Caffè Napoli alla Came Dosson; nel girone C, 5-0 della Luparense alla Lazio; nel girone D, 2-1 dell'Acqua&Sapone Unigross al Real Rieti. Domani, con inizio alle 20.30, Isola-Cogianco (girone A, a Pescara), Came-Imola (girone B, a Cercola), Lazio-Latina (girone C, a San Martino di Lupari) e Rieti-Kaos (girone D, a Montesilvano).