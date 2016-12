Maradona, 'grazie Totti per tua maglia!"

ROMA, 27 DIC - "Grazie mille Francesco Totti per avermi regalato la tua maglietta per Natale. Sei un grande!!". Sul suo profilo Facebook, Diego Armando Maradona ringrazia il numero 10 della Roma per avergli inviato la sua maglia in occasione delle feste natalizie. Su FB si vede anche una foto con l'ex fuoriclasse del Napoli sorridente che mostra compiaciuto la scatola del regalo ricevuto dal capitano giallorosso.