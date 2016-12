Maradona, Juve non è meglio del Napoli

ROMA, 27 DIC - "L'ho già detto: nell'ultima stagione Higuain con il Napoli ha fatto 36 gol, un miracolo. Ma De Laurentiis è disposto a vendere anche la moglie, ha visto che alla Juve serviva un bomber e glielo ha venduto. Credo che ognuno sceglie nel cuore: io ho scelto Napoli, Higuain la Juventus. I tempi sono cambiati da quando eravamo attaccati alla maglietta più che ai soldi". Da Dubai, dove ha preso parte alla premiazione dei Globe Soccer Awards', Diego Maradona dai microfoni di Sky ne ha per tutti, in primis il presidente del Napoli e l'attaccante suo connazionale che ha lasciato la corte di Sarri per passare alla Juve. Ma c'è ancora spazio per i sogni o la Juventus ha già vinto anche questo scudetto? "Il fatto di sognare non me lo può togliere nessuno - risponde Maradona -. La Juve è meglio del Napoli? Non è vero, non c'è tanta distanza. Non gioca meglio del Napoli. Per me sono alla pari sul piano del gioco. Quando il Napoli riavrà i suoi calciatori attualmente infortunati può migliorare ancora".