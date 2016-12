Napoli, è caro-biglietti per Real Madrid

NAPOLI, 27 DIC - Saranno messi in vendita da giovedì 29 dicembre alle 10 i biglietti per la gara Napoli-Real Madrid del 7 marzo 2017, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il Napoli ha fissato due periodi di vendita, dal 29 dicembre al 31 gennaio. In questo periodo i prezzi sono: tribuna d'onore 250 euro; tribuna Posillipo 190 euro; tribuna Nisida 150; distinti 100 euro; tribuna family 80 (ridotto 40 euro); curve 50 euro. Dall'1 febbraio al 7 marzo i prezzi salgono: tribuna d'onore 350 euro; tribuna Posillipo 250 euro; tribuna Nisida 190 euro; distinti 130; tribuna family 120 (ridotto 60 euro); curve 70 euro. Da giovedì mattina fino alla mezzanotte del 15 gennaio gli abbonati avranno diritto di prelazione sul proprio posto. Da giovedì la vendita dei posti non occupati dai 7000 abbonati del Napoli sarà aperta a tutti ma inizierà in tempi diversi rispetto a ciascun settore: fino a venerdì 6, e ad esaurimento posti, sarà possibile acquistare i biglietti dei settori Tribuna Posillipo e Tribuna Nisida e Family.