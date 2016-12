Simeone all'Atletico'almeno fino a 2018'

ROMA, 27 DIC - Diego Simeone sarà l'allenatore dell'Atletico Madrid anche per la prossima stagione. La conferma viene da uno dei dirigenti del club madrileno, Jesus Gil Marin. "Sarà sicuramente l'allenatore dell'Atletico in questa stagione e nella prossima", ha dichiarato Gil Marin in un'intervista a La Sexta e ripresa dal quotidiano sportivo spagnolo 'Marca'. Il dirigente si augura poi che Simeone, proprio oggi nominato dall'Iffhs miglior allenatore del 2016, possa rimanere ancora a lungo sulla panchina dei 'colchoneros'. "E' qui già da cinque anni - sottolinea Gil Marin - ed è comprensibile che rimanga qui anche perchè siamo molto contenti". Del resto lo stesso Simeone aveva lasciato aperte le possibilità di un rinnovo con l'Atletico ("sarà difficile trovare un club migliore", aveva detto) nonostante tempo fa non avesse escluso l'eventualità di un possibile approdo in futuro sulla panchina dell'Inter.