-1,7% spettatori in A, cresce il Milan

ROMA, 27 DIC - Meno 1,7 per cento: è il dato sulle presenze medie di spettatori negli stadi di A. Il calcolo fatto dall'Osservatorio del calcio italiano parametra però la media spettatori delle prime 18 giornate dell'attuale campionato a quella della fine del passato torneo. Secondo l'Osservatorio, le 21.833 presenze medie a giornata rappresentano il peggior dato delle ultime 5 stagioni. Ma c'è chi cresce: il Milan fa registrare un +12,3% in casa, con una media di 43.595 spettatori; la Juve +3,8. Il segno negativo generale è trainato dal tracollo di presenze per la Roma (-17,8%, con il tifo giallorosso ingaggiato in uno 'sciopero-barriere') e per il Napoli (22,3%, complice forse l'effetto Higuain) Da rilevare, dati della Lega di A alla mano, anche l'incidenza del fattore Crotone: nelle 3 partite giocate sul neutro di Pescara, la neopromossa ha fatto registrare il record negativo assoluto La partita più seguita è stata Milan-Inter (77.882), seguita da Inter-Juventus (76.484) e Milan-Juve (75.829).