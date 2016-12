Candreva, l'Inter vuole la Champions

MILANO, 27 DIC - "Il bilancio non è quello che ci aspettavamo. Ora stiamo iniziando un percorso nuovo, sperando che sia quello giusto e positivo. L'obiettivo è la Champions League. Dobbiamo fare una seconda parte di campionato diversa dalla prima per riportare l'Inter dove merita e cioè in alto in classifica": lo dice l'attaccante dell'Inter Antonio Candreva in un'intervista a Premium Sport. "Siamo partiti con delle difficoltà - ammette - e anche noi abbiamo delle colpe. Adesso abbiamo girato pagina e siamo ancora in grado di migliorare la nostra classifica. Ho scelto l'Inter perche' è un club vincente, ambizioso e mi ha cercato fortemente. Non sono pentito della scelta. Ora con Pioli abbiamo una nuova identità".