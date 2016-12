Tavecchio, boxing day? Nessun problema

ROMA, 27 DIC - "Nessun problema a giocare sotto le feste di Natale, anche se devo dire che non siamo gli unici a rimanere fermi...". Carlo Tavecchio, presidente Figc, risponde a Andrea Abodi. Il n.1 della Lega di serie B aveva ieri celebrato il successo del 'boxing day' all'italiana, la giornata della serie cadetta disputata il 24 dicembre, esprimendo il rammarico per il fatto che Tavecchio non "ne avesse ancora capito il senso". "Ho visto le partite della Lega di B il 24 - ha detto il presidente Figc, intervistato da Sky a Dubai dove partecipa al Global Soccer - non ho questo problema di non aver capito. Non ho fatto alcuna dichiarazione in questo senso, semplicemente ho risposto a una domanda letterale: mi è stato chiesto se si poteva giocare a Natale, ho interpretato come il giorno di Natale. Per un cattolico è difficile immaginare che si giochi nel giorno della nascita di Gesù Cristo. Per me un turno di campionato sotto le festività natalizie non rappresenta alcun problema anche se non siamo gli unici a non giocare".