Auguri Roma, Totti non c'è, furia tifosi

ROMA, 26 DIC - Una semplice cartolina a volte può trasformarsi in un autogol. E' quello che devono aver pensato un po' di tifosi giallorossi dopo aver visto gli auguri via social che la AS Roma ha postato sui canali ufficiali del club per le festività natalizie e di fine anno. "N'do sta Totti?" è la domanda più frequente, anzi un vero e proprio leit motiv, dopo aver visto nell'immagine ("Buon Natale e grazie per il vostro supporto nel 2016") , su sfondo giallorosso, il tecnico Spalletti, in primo piano,, Strootman, De Rossi, Salah, Rudiger e Szczesny ma non il capitano. Per la verità nella cartolina mancano altri due 'pezzi da 90' del tifo giallorosso come Nainggolan e Florenzi, ma la loro assenza passa in second'ordine, vista quella del numero 10. "Che tristezza che siete..." commenta un tifoso, mentre un altro si limita a un più scontato "No Totti, no Roma". "AS Roma, hai fatto uno scivolone", scrive un altro e un altro ancora: "Continuate imperterriti a cancellare simboli e storia, la memoria non si cancella!".