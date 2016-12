Premier: Ranieri "Non ce ne va bene una"

ROMA, 26 DIC - "Questa stagione va così. Non ce ne va bene una": è sconsolato Claudio Ranieri, anche oggi ko, l'ennesimo in questa travagliata stagione. Sconfitto 2-0 in casa dall'Everton, il tecnico campione d'Inghilterra chiede adesso un repentino cambio di rotta: "Niente è facile, ma dobbiamo continuare a lavorare duramente e a prestare attenzione ai piccoli dettagli, perchè sono i piccoli dettagli a metterci in difficoltà. Adesso dobbiamo reagire il prima possibile". "E' stata una partita difficile ma lo sapevamo. Abbiamo preso un gol da un rinvio del loro portiere... poi ci siamo innervositi e loro hanno controllato la partita".