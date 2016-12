Premier: Chelsea, 12ma vittoria di fila

ROMA, 26 DIC - Anche il boxing day sorride al Chelsea di Antonio Conte, capolista in Premier. A Stamford Bridge i Blues ottengono la dodicesima vittoria di fila, 3-0 al Bournemouth con doppietta di Pedro e rigore di Hazard: e' record nella storia del Chelsea, a due vittorie dal record assoluto per il campionato inglese. Con 46 punti, restano dietro di nove lunghezze l'Arsenal che risolve solo nel finale la sfida al West Bromwich (1-0) e il Liverpool che gioca domani in casa con l'Hull. Prosegue la ministriscia positiva di Mourinho: il Manchester United batte 3-1 il Sunderland, a rete Ibrahimovic e Borini. Infine il Leicester: sugli spalti la protesta delle 30.000 maschere per Vardy squalificato, in campo una nuova sconfitta, 0-2 con l'Everton e zona retrocessione sempre piu' vicina. Ranieri e' quintultimo a 17 punti.