Serie B: Abodi, vincente giocare il 24

ROMA, 26 DIC - "Giocare durante le feste di Natale è ormai una tradizione e anche se qualcuno, come il presidente Tavecchio, non ne ha ancora capito il senso, noi proseguiremo anche nei prossimi anni: i numeri ci danno ragione". Lo dice Andrea Abodi, presidente della Lega di serie B, commentando il successo del 'boxing day' italiano, la giornata di serie cadetta disputata il 24 dicembre. "Non abbiamo avuto problemi con i giocatori con cui abbiamo concordato il calendario durante la festa e poi una sosta di circa 3 settimane - ha detto Abodi a Radio Sportiva - Siamo noi a servizio dei tifosi e non viceversa".