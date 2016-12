Calcio: Sampaoli vuole Depay al Siviglia

ROMA, 26 DIC - Nè Premier (Everton), nè Serie A (Roma, Lazio, Milan): il futuro di Memphis Depay, il talento olandese che vive mesi difficili al Manchester Utd (Mourinho non lo vede e lo ha relegato in panchina) potrebbe prendere la strada della Liga. Almeno stando a 'Marca' che intravede per il 22enne esterno offensivo orange un futuro nel Siviglia. Il tecnico Jorge Sampaoli avrebbe infatti fatto il suo nome (insieme a un centrale) per il mercato di gennaio. Il nome dell'olandese in questo momento, scrive il quotidiano sportivo spagnolo, è davanti a quelli di Calleri (West Ham), Bacca (Milan), Giroud (Arsenal), Lucas Pratto (Mineiro), Teodorczyk (Anderlecht).