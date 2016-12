Inter, Pioli, gennaio sara' mese chiave

ROMA, 26 DIC - "Puo' essere l'anno dell'Inter, e gennaio sara' un mese importante". Ne e' sicuro Stefano Pioli, allenatore dei nerazzurri, che a InterChannel fa il bilancio delle sue prime settimane nella nuova veste. "Non ci sono dubbi, il 2017 dovrà essere il nostro anno. La squadra ha ampi margini di miglioramento, e anche il mercato di gennaio ci può aiutare a sistemare alcune cose migliorabili. Lavorando duramente tutti i giorni, come stiamo facendo, con grande professionalità e cura dei particolari, possiamo dimostrare di essere una squadra competitiva". "Gennaio - ha aggiunto Pioli - può essere un mese importante, lavoreremo a Marbella per stare insieme, migliorare la conoscenza. Siamo in ritardo, e dovremo correre velocemente, per recuperare posizioni: ogni partita sarà un'occasione, con la giusta mentalità possiamo vincere con chiunque".