Real, Pepe verso addio, andrà in Cina

MADRID, 26 DIC - "Pepe più fuori che dentro il Real Madrid". Così il quotidiano sportivo spagnolo 'Marca' titola a proposito dello stop alle trattative del rinnovo contrattuale del difensore centrale portoghese. 'Marca' lo definisce "uno dei migliori difensori centrali nella storia del club" in cui gioca da dieci anni, e spiega che il giocatore ha ricevuto delle offerte irrinunciabili dalla Cina. In particolare quella dell'Hebei Fortune, squadra in cui gioca l'ex romanista Gervinho ed allenata dall'ex tecnico 'merengue' Manuel Pellegrini, che avrebbe offerto a Pepe un contratto da 10 milioni di euro netti all'anno, contro i 4.5 che guadagna al Real. Oltretutto a Pepe era stato offerto, nonostante gli sforzi di Cristiano Ronaldo che ha cercato di avvicinare le parti, un contratto a rendimento che comunque non elevava gli attuali emolumenti. Ecco allora che in estate dovrebbe esserci l'addio. L'unica cosa che, secondo 'Marca', trattiene ancora Pepe dall'andare in Cina è la paura di perdere la nazionale.