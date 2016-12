Dzeko, Juve forte ma tutto e' possibile

ROMA, 26 DIC - "La Juve è forte, ma tutto e' possibile: niente e' finito". Lo dice Edin Dzeko, in un'intervista a Sky, parlando del secondo posto della sua Roma e dei 4 punti di distacco dalla capolista (che pero' una partita da recuperare). Il centravanti bosniaco ha anche lanciato un appello ai tifosi giallorossi: "Noi giochiamo per i tifosi, quando vedo che il nostro stadio non e' pieno, poi andiamo a Torino e troviamo il tutto esaurito, uno stadio intero per la Juve - le sue parole - penso che è più difficile. Se il nostro stadio fosse pieno, sarebbe tutto piu' facile".