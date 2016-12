Inter: Pioli, Icardi esempio per tutti

ROMA, 25 DIC - "Icardi è una bellissima persona, un esempio per tutti, un grande professionista. La proprietà è molto presente, ci sostiene sempre in ogni sforzo, c'è uno scambio continuo di opinioni e il rapporto si sta consolidando. Uscire dall'Europa League è stata una vera delusione, la situazione era già compromessa, ma in Israele ci abbiamo messo del nostro". Lo ha detto, parlando a Sky sport, Stefano Pioli. "Fare bene in Europa è importante per il futuro dell'Inter. Arrivare in Champions? Per riuscirci bisogna pensare una partita alla volta, servono tanti punti - ha proseguito -. Nel mercato di gennaio proveremo a trovare giocatori con caratteristiche che ci mancano, per vedere se possiamo rimediare ad alcune lacune. Dobbiamo ridurre il numero dei calciatori in rosa per fare crescere chi resta. Banega? A me piacciono i giocatori tecnici, da lui ci aspettiamo molto, perché ha qualità, ma finora gli è mancata continuità". "Un allenatore che mi ha stupito? Sarri - ha concluso -. Un calciatore decisivo? Direi Higuain".