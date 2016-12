Milan: Bonaventura, sorpreso dai giovani

ROMA, 25 DIC - "Donnarumma e Locatelli sono giocatori diversi. 'Gigio' mi ha sorpreso molto nella passata stagione, perché non era facile, alla sua età, sostituire Diego Lopez e diventare titolare. Ora sta continuando su quella strada, potrà solo crescere. Locatelli ha appena iniziato, sta facendo bene, ci sta dando una grossa mano. E' giovane, deve lavorare tanto, può diventare un grande". Così Giacomo Bonaventura parla dei giovani compagni del Milan. Su Suso aggiunge: "Gli dico sempre che assomiglia a David Silva. In queste partite sta facendo vedere quello che a noi aveva già fatto vede in allenamento. Quest'anno sta facendo benissimo, spero continui così, credo che crescerà ancora, perché ha l'atteggiamento giusto per ottenere risultati importanti". Su cosa manchi alla squadra per un'ulteriore salto di qualità, Bonaventura non ha dubbi: "Magari un po' d'esperienza e di furbizia, che possa farci fare qualcosa in più. Poi, se dovesse arrivare qualche giocatore di livello, potremmo fare un grande salto di qualità".