Totti per Amatrice, sua maglia all'asta

ROMA, 25 DIC - Il treno della solidarietà per i paesi colpiti dal sisma che ha sconvolto l'Italia centrale non si ferma. In prima fila, per aiutare le popolazioni colpite dalla tragedia, c'è sempre stato anche Francesco Totti. Il capitano per antonomasia dei giallorossi, come rivelato su Twitter, ha messo all'asta su CharityStars, piattaforma specializzata nel proporre all'incanto memorabilia iconici e incontri con personaggi famosi, la propria maglia autografata, ovviamente con il numero 10, preparata per l'derby della Capitale, vinto dalla formazione di Spalletti. Il ricavato della vendita verrà devoluto all'associazione di Capricchia, frazione di Amatrice. Il termine dell'asta è fissato per il 20 gennaio prossimo e l'offerta più alta attualmente è di 5 mila euro.