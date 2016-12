Higuain: "Fin da piccolo volevo far gol"

ROMA, 25 DIC - "La mia famiglia è sempre stata molto calcistica, mio padre e mio fratello hanno sempre giocato al calcio e la prima cosa che ho preso in mano da bambino è stato un pallone. Il mio sogno era di fare quello ho fatto e spero di migliorare ancora molto". Così Gonzalo Higuain, in un'intervista a Premium sport. "La gioia che sento quando faccio gol è immensa. Mi chiedono se, dopo una rete, urlo così tanto per scaricare la rabbia ma in realtà, se osservate i miei gol, urlo sempre allo stesso modo - prosegue l'attaccante argentino -. Per me la cosa più bella del calcio è segnare o fare belle giocate, per altri invece è salvare un gol o fare una grande parata". "Fin da piccolino volevo sempre fare gol. Sentire uno stadio pieno che urla il tuo nome è magnifico", aggiunge.