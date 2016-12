Higuain:Dybala come Messi?Dipende da lui

ROMA, 25 DIC - "Da ragazzo guardavo tanto il calcio italiano, dove giocavano grandi attaccanti come Trezeguet, Batistuta, Crespo e Montella. E poi, c'era il migliore di tutti i tempi, che per me è Ronaldo". Lo ha detto Gonzalo Higuain, in un'intervista concessa a Premium sport. Higuain ha ammesso che ammira molto Luis Suarez, considerandolo un centravanti completo. "E' in un momento altissimo ed è migliorato molto rispetto a Liverpool. Anche Lewandowski è forte, così come Aguero. Ma a me piace di più un giocatore che mi fa divertire, rispetto a uno che fa gol". Su Dybala e Messi, aggiunge: "Si somigliano molto. Messi è migliore e lo dimostra giorno dopo giorno. Paulo è ancora giovane: ha 23 anni e dipenderà tutto da lui. Ha tutte le caratteristiche per diventare un top-player, ma dovrà avere grande forza mentale. Quando arrivi velocemente ad alti livelli non è facile restarci per molti anni. Ci saranno molti alti e bassi, dovrà sempre mantenere un equilibrio, non ascoltare le critiche e gli elogi".