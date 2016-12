Juve: 2-3 settimane stop per Alex Sandro

TORINO, 24 DIC - Rischia due o tre settimane di stop Alex Sandro, infortunatosi nella Supercoppa persa dalla Juventus contro il Milan. I primi accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore bianconero - informa il sito internet del club - confermano la diagnosi di "trauma distrattivo ai flessori della coscia destra". L'entità dell'infortunio sarà comunque valutato meglio nei prossimi giorni. Per i bianconeri la ripresa degli allenamenti, a Vinovo, è fissata per il pomeriggio del 1 gennaio, domenica prossima. I giocatori sudamericani, che sono tornati a casa per le le feste, si uniranno al gruppo il giorno dopo. Alla ripresa del campionato, l'8 gennaio, i bianconeri sfideranno allo Juventus Stadium il Bologna.