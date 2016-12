Blitz Psg, prende Draxler per 47 milioni

ROMA, 24 DIC - Colpo natalizio del Paris Saint Germain, che rileva dal Wolfsburg il trequartista della nazionale tedesca Julian Draxler per un corrispettivo che ammonterebbe a 47 milioni di euro. Draxler ha firmato con ik campioni di Francia un contratto quadriennale. L'annuncio è stato dato dal club di Bundesliga, che ha pubblicato sul proprio sito una foto del giocatore sopra la laconica scritta 'arrivederci'. Giunto a Wolfsburg nel 2015 per 36 milioni dallo Schalke 04, l'attaccante non ha mai sfondato nella sua nuova società, segnando solo 5 reti in 36 partite di campionato.