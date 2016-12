Perotti,Juve distante ma stagione lunga

ROMA, 24 DIC - "La differenza di sette punti con la Juve è grande, però manca ancora tantissimo. A Torino volevamo vincere, almeno pareggiare e non l'abbiamo fatto ma abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fortissima. Dobbiamo fare meglio e avremo tempo per riprenderci". Lo dice l'attaccante della Roma Diego Perotti in un'intervista esclusiva che sarà trasmessa oggi da Premium Sport. "Uno dei fattori più importanti sono i punti che abbiamo lasciato per strada, come i pareggi contro Cagliari, ancora mi brucia, ed Empoli. Sarebbero dei punti importanti oggi, sono quelle partite che si devono vincere. E' una cosa fondamentale per vincere lo scudetto".