De Laurentiis "lavori San Paolo? Non so"

NAPOLI, 24 DIC - "Sono iniziati i primi lavori al San Paolo? Io non lo so. Se sono cominciati siamo a cavallo". Questo il commento, sottolineato da una forte risata, di Aurelio de Laurentiis alla prima tranche di lavori allo stadio di Fuorigrotta ad opera del Comune di Napoli. "Speriamo bene - ha proseguito il presidente del Napoli parlando a Radio Kiss Kiss - visto che l'impegno di Champions sia a Madrid sia a Napoli sarà importantissimo gestirlo nei modi dovuti. De Laurentiis nel suo collegamento ha anche commentato la prossima partenza di Manolo Gabbiadini: "Non è che non si è riuscito a esprimere a Napoli - ha detto - è che si pretendono da lui cose che non appartengono ai suoi schemi di gioco. Sarri è un corretto opportunista: dice 'non posso perdere punti per far crescere calciatori, io sto disputando un torneo e l'obiettivo è di vincere'".