Supercoppa: Chiellini "c'è rammarico"

TORINO, 24 DIC - "Resta il rammarico per la sconfitta ai rigori. Quello che è accaduto ci serva da insegnamento". E' un commento amaro quello che Giorgio Chiellini pubblica sul suo profilo Instagram al rientro della Juventus da Doha, dove ha perso la Supercoppa italiana contro il Milan. "Nei prossimi mesi, come è accaduto due anni fa, dobbiamo fare una grande cavalcata - aggiunge il difensore, autore del gol del momentaneo vantaggio bianconero -. Eravamo lì per vincere, vorrà dire che trascorreremo le Feste con un retrogusto amaro, ma facciamo i complimenti al Milan", conclude rivolgendo "a tutti tanti auguri di buone feste".