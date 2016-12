Napoli: firmato contratto Pavoletti

NAPOLI, 24 DIC - "Ho firmato ieri il contratto con il Genoa per Pavoletti, le visite sono un passaggio dovuto poi dovrebbe cominciare ad allenarsi con la squadra già dal 27 quando avrà passato le verifiche mediche". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis in una intervista a "Radio Kiss Kiss Napoli", ufficializzando l'acquisto dell' attaccante. "Il deposito del contratto in Lega può avvenire dal 3 gennaio- ha aggiunto - ma lo vedremo già dopo Natale impegnato in campo. Sarà con Sarri al lavoro in modo da poter apprendere subito il calcio spettacolare, divertente e unico in Europa che sa fare il maestro Sarri".