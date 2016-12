Xavi convocato per selezione Catalogna

ROMA, 23 DIC - L'ex centrocampista del Barcellona, Xavi Hernandez, attualmente nell'Al Sadd, è stato convocato dagli allenatori della selezione di Catalogna, Gerard Lopez e Sergio Gonzalez, per affrontare la Tunisia, in un'amichevole che si disputerà il 28 dicembre, nello stadio Montilivi, a Girona. Oltre a Xavi sono stati convocati solo due giocatori del Barcellona: il portiere Jordi Masip e il giovane difensore Sergi Roberto. Della rappresentativa fanno parte sei elementi dell'Espanyol: il difensore Victor Alvarez, i centrocampisti David Lopez, Aaron Martin e Marc Roca, gli attaccanti Alvaro Vazquez e Gerard Moreno. A completare la rosa due giocatori del Celta Vigo (Sergi Gómez e Andreu Fontas), due del Granada (Sergi Samper e Javi Márquez); Sergio Garcia, ora all'Al Rayyan, in Qatar; Marc Crosas (Tenerife), Victor Rodriguez (Sporting Gijon), Alberto de la Bella (Olympiacos), Pere Pons (Girona), Gerard Valentin (Nastic), Edgar Badia (Reus), Oriol Riera (Osasuna), Pol Lirola (Sassuolo) e Joan Verdú.