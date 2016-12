Allardyce nuovo tecnico Crystal Palace

LONDRA, 23 DIC - Tre mesi dopo essere stato 'dimissionato' come ct dell'Inghilterra, Sam Allardyce torna su una panchina: sarà chiamato a guidare una squadra di Premier, il Crystal Palace, che il collega Alan Pardew lascia al 17/o e terz'ultimo posto in classifica, in piena zona retrocessione. Il 62enne Allardyce cercherà di ricostruirsi una reputazione, dopo che la sua avventura si è conclusa in modo abbastanza umiliante a fine settembre, quando il Daily telegraph pubblicò un'inchiesta in cui il tecnico venne filmato di nascosto mentre spiegava a due giornalisti in incognito come aggirare, dietro il pagamento di 400 mila sterline, le norme imposte dalla Fa nel 2008 per regolare la proprietà dei 'cartellini' da parte di soggetti diversi dal club o dal calciatore stesso. Allardyce precisò che ci sono molti agenti che lo fanno abitualmente e che si possono fare molti soldi. Il Crystal Palace è atteso lunedì 26 dicembre alle 13,30 dalla sfida sul campo del Watford di Mazzarri, che è valida per la 18/a giornata della Premier.