Diritti tv, Antitrust ricorre a C.Stato

ROMA, 23 DIC - L'Antitrust farà ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar di annullare la multa comminata per una presunta alterazione della gara per i Diritti Tv della serie A per il triennio 2015-2018. Lo apprende l'Ansa in ambienti dell'Autorità Garante della Concorrenza. L'Antitrust aveva irrogato sanzioni per 66 milioni di euro complessivi a Mediaset, Lega Calcio di Serie A, Sky e Infront.