C.Ronaldo, una donazione per Aleppo

LONDRA, 23 DIC - "Questo è per i bambini della Siria. Sappiamo che state soffrendo molto, sono un giocatore molte famoso, ma voi voi siete i veri ero. Non perdete la speranza, il mondo è con voi. Noi siamo con voi". In un video messaggio, il pallone d'Oro Cristiano Ronaldo ha espresso tutta la sua angoscia per le condizioni dei bambini in Siria. L'asso portoghese del Real Madrid, come riferito da Save the Children, ha fatto una "generosa donazione" per Aleppo.