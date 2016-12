Liverpool, pronta offerta per Gabigol

MILANO, 23 DIC - Il Liverpool vuole Gabigol. Secondo il Sun, il club inglese sarebbe pronto a fare un'offerta per acquistare il giovane attaccante dell'Inter. Gabriel Barbosa ha giocato finora solo pochi minuti e il suo l'agente ha più volte affermato che non e' felice in nerazzurro. Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, lo avrebbe quindi chiesto alla sua società come rinforzo per il mercato di gennaio. Andrebbe così a ripetersi la stessa operazione di Coutinho, che non trovando spazio all'Inter, decise di vestire la maglia dei Reds. L'entourage di Gabigol sarà a Milano il 12 gennaio per trovare una soluzione con i dirigenti nerazzurri. Non è escluso che l'attaccante possa essere ceduto in prestito per fare esperienza magari in una squadra meno blasonata.