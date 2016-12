Premier League, facile per il Chelsea

ROMA, 23 DIC - Leicester City-Everton, sette mesi dopo: il 7 maggio scorso la grande festa delle Foxes, che la settimana precedente avevano acquisito la certezza del titolo. Un tranquillo Everton perse 3-1. Lunedì, nel "Boxing day" della Premier League, l'atmosfera sarà molto diversa: gli uomini di Ranieri sono chiamati a migliorare una classifica per nulla tranquillizzante. Le quote Snai disegnano un pronostico in bilico. Moderato il favore per i padroni di casa, a 2,45, mentre il «2» dell'Everton si gioca a 2,85. L' «X» è a 3,40. Il Chelsea di Antonio Conte gioca in casa con il Bournemouth e riceve dai quotisti un palese via libera: segno «1» a 1,37, vittoria ospite a quota altissima, 9,00, con il pareggio a 4,75. Turno favorevole anche per il Liverpool, secondo a sei lunghezze: l'«1» nel turno casalingo con lo Stoke, martedì sera, è a 1,30. Gli ospiti vengono da due pareggi, ma il terzo è quanto meno improbabile e piazzato a 5,50. I Reds di Klopp in casa sono piuttosto prolifici e l'Over cola a picco, a 1,47.