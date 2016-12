Sindaco Pisa,cessione club è liberazione

PISA, 23 DIC - "Tensione altissima, fino all'ultimo minuto. La firma è davvero una liberazione. Si chiude una vicenda incredibile che ha visto un'intera comunità coinvolta e un seguito nazionale". Così il sindaco di Pisa Marco Filippeschi, compiaciuto per l'esito favorevole della trattativa per la cessione del club. "La tenacia di Giuseppe Corrado, di suo figlio Giovanni e dei soci - aggiunge in una nota - ha vinto. Li ringraziamo di cuore e con fiducia per il futuro, nonostante i danni recati alla società e alla stagione sportiva. Ringrazio il presidente (della Lega di Serie B Andrea) Abodi che ha fatto tanto e ha davvero aiutato a non perdere la strada, fra mille insidie. Ringrazio Rino Gattuso. Senza la sua denuncia coraggiosa e la sua leadership la crisi sarebbe stata irrecuperabile. Ringrazio il capitano Daniele Mannini e tutta la squadra - prosegue Filippeschi - Hanno vinto i tifosi. La mobilitazione continua e intelligente, l'unità e la sincerità nelle azioni, hanno pagato. Pisa ne esce bene agli occhi dell'Italia".