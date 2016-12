Il Pisa ai Corrado, entusiasmo tifosi

PISA, 23 DIC - Il Pisa cambia proprietario. Dopo mesi di gravi difficoltà il club è stato rilevato dalla società Magico Pisa costituita dalla famiglia Corrado e i soci Viris spa e Unigasket srl. La famiglia Petroni, proprietaria dei nerazzurri, ha tentato fino all'ultimo di rilanciare anche in sede di stesura dell'atto notarile protraendo la firma conclusiva fino a notte inoltrata rispetto all'appuntamento fissato per il pomeriggio. La notizia dell'avvenuta cessione del club ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi che da mesi seguono con trepidazione le sorti del club, precipitato in classifica per colpa delle penalizzazioni subite per inadempienze finanziarie e a rischio fallimento. "A conclusione di un percorso di negoziazione complesso e difficoltoso - scrive Magico Pisa in una nota - teniamo a congratularci e ringraziare il presidente della Lega B Andrea Abodi, senza la cui dedizione, intermediazione, professionalità, passione ed equilibrio non saremmo mai riusciti a superare gli ostacoli incontrati".